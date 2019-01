SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Serena vrea sa joace cu liderul mondial in optimi! "Voi fi pregatita!"

Serena Williams a vorbit la Australian Open despre adversara pe care si-o doreste in optimile de finala.

Serena Williams s-a calificat in turul 4 la Melbourne dupa trei meciuri in care si-a dominat clar adversare si nu a pierdut niciun set. Ea a invins-o in turul trei pe ucraineanca Dayana Yastremska, locul 57 WTA, scor 6-2, 6-1, dupa 55 de minute de joc.

Americanca in varsta de 37 de ani a declarat, sambata, la conferinta de presa de dupa meci ca si-a dori sa intalneasca in optimi la Australian Open liderul. mondial din WTA, insa nu s-ar supara daca ar da piept din nou cu sora ei mai mare. "Cu oricare va fi un meci foarte intens. Abia astept. Sincer, mi-ar placea sa joc impotriva numarului 1 mondial. In acelasi timp, mi-ar placea sa castige Venus. In orice situatie, voi fi pregatita, pentru oricare adversara. Da, ar fi extraordinar, nu am mai jucat impotriva numarului 1 mondial de cand am revenit. Nu cred... Da, ar fi bine", a declarat Serena Williams.

Serena Williams, locul 16 WTA, este foarte aproape de a-si atinge cel mai bun nivel de joc al sau. Ea a cedat in trei meciuri doar noua game-uri. In cazul in care se vor intalni, aceasta va fi a 10-a partida dintre Simona si Serena, scorul general fiind 8-1 in favoarea americancei.