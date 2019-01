Halep o face pe Serena Williams sa-si SCHIMBE tactica! Anuntul facut de antrenorul americancei dupa ce a vazut meciul cu Venus

Simona Halep a invins-o pe Venus Williams fara drept de apel si a anuntat ca e pregatita de marele duel cu Serena.

Australian Open propune cel mai tare meci posibil inca din optimi. Simona Halep a trecut de Venus Williams in doua seturi, 6-2; 6-3, si a ajuns in optimi, acolo unde da peste o Serena Williams aflata in forma maxima.

Antrenorul americancei, Patrick Mouratoglou, a urmarit atent partida Simonei si a citit perfect jocul romancei. El a anuntat ca Serena Williams trebuie sa-si adapteze jocul pentru a putea face fata loviturilor liderului WTA.

"Simona Halep a jucat foarte bine azi. Stia ca trebuie sa fie agresiva. A avut doua meciuri grele pana acum, iar asta n-a fost bine pentru Venus, a fost dominata clar. Pentru Siomona a fost grozav, avea nevoie de meciurile precedente ca sa ajunga sa joace la nivel inalt pentru a se descatusa.

Stim ca SImona e luptatoare extraordinara, foarte buna. Stim ca a jucat incredibil cu Venus, inchide unghiurile foarte bine si e o jucatoare de contra foarte buna. Stim ca e loc de al doilea serviciu, ma gandesc ca in mod normal ca Serena va trebui sa-si scurteze punctele, Simona e foarte periculoasa", a spus Mouratoglou.



Mats Wilander: Simona Halep, motivata de ideea de a juca cu Serena Williams

Mats Wilander, analistul Eurosport, crede ca Simona a fost motivata azi si de faptul ca stia ca urmeaza un meci cu Serena in optimi. Cat despre partida de azi, Wilader spune ca micile probleme fizice ale Simonei au facut-o sa se ambitioneze si mai tare.

"Cand ai o mica problema, ca o raceala, o mica accidentare, se intampla sa devii mai agresiv. Simona trebuie sa fie mai agresiva, sa joace mult mai bine. Stia ca poate s-o invinga pe Venus, se gandea probabil ca joaca apoi cu Serena. E cel mai bun antrenament pentru meciul urmator.

Sa nu uitam ca e numarul 1 mondial, chiar daca nu a jucat multe meciuri, asta e o problema. Dar am vazut-o simtindu-se bine. Trebuie sa fie in control, poate n-are armele extraordinare pentru a o domina pe Serena, dar si Serena la randul ei mi s-a parut ca se misca bine. Serena pare sa se simta mai bine decat anul trecut", a spus Wilander la Eurosport.