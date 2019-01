"N-am mai vazut-o niciodata asa!" Halep a cucerit lumea tenisului! Reactii dupa victoria cu Venus

Dupa doua meciuri stranse, in trei seturi, Simona a invins-o fara drept de apel pe Venus Williams la Australian Open, in doua seturi.

Atitudinea Simonei a facut diferenta in aceasta partida, cred experti ai tenisului.



"Victorie impresionanta a Simonei Halep. N-am mai vazut-o niciodata atat de calma si de linistita atat in timpul partidei, cat si la finalul ei", a scris Sam Provenzano pe Twitter.

Si Brad Gilbert, fostul antrenor al lui Andre Agassi, a completat. "A jucat extraordinar de la inceput pana la final", a scris acesta.



Mii de mesaje au inceput sa curga pe Twitter. "Asta este. Simo este atat de linistita, se misca atat de bine. Serveste incrediibl si e foarte increzatoare. Haide, Simona", e unul dintre mesaje.

Simona Halep o intalneste pe Serena Willians in optimile de la Australian Open. "E o provocare si mai mare, dar sunt pregatita", a anuntat Simona dupa victoria cu Venus Wiliams.

"It's going to be a bigger challenge, but I'm ready to face it." - @Simona_Halep on playing another Williams sister, #Serena next.#AusOpen pic.twitter.com/2emVY5NA4Q