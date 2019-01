SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Cati bani a castigat Simona Halep pentru calificarea in optimi

Simona Halep isi continua drumul la Melbourne cu victorii pe linie.

Simona Halep, liderul mondial din WTA, a trecut in turul trei de Venus Williams, locul 36 WTA, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc. In continuare, sportiva noastra o va intalni pe sora mai mica a acesteia, Serena Williams, care nu a pierdut pana acum niciun set in turneu si a cedat in trei meciuri doar noua game-uri. Americanca in varsta de 37 de ani este aproape de nivelul sau de joc care a consacrat-o in circuitul feminin de tenis.

Simona Halep a incasat pentru victoria in fata americancei Venus Williams 260.000 de dolari australieni (aproximativ 186.000 de dolari). Pe langa asta, Simona Halep primeste si 240 de puncte WTA. Daca se va impune si in fata Serenei Williams, Simona va incasa 460.000 de dolari australieni si va acumula in clasament 430 de puncte WTA.