HALEP - SERENA WILLIAMS | ATENTIE! Serena e in forma de zile mari! Si-a facut adversara sa planga la Australian Open

Simona Halep da peste Serena Williams in optimile de la Australian Open.

Ca sa joace o noua finala la Melbourne, Simona Halep trebuie sa bata ambele surori Williams.

Simona poate da peste o Serena aflata intr-o forma de zile mari. Fostul lider WTA a invins-o pe tanara Dayana Yastremska, 18 ani, cu 6-2; 6-1, iar la finalul partidei tanara ucraineanca a inceput sa planga. "Ai jucat foarte bine, nu plange", a consolat-o Serena.

"A fost uimitoare. E atat de tanara, insa a aratat ca este pregatita. Si eu am avut astfel de meciuri cand eram tanara, in care adversarele ma intimidau", a spus Serena Williams in discursul ei.

Revenita dupa ce a nascut, Serena Williams anunta ca abia asteapta sa isi masoare fortele cu liderul WTA. Americanca are 8-1 la meciuri cu Simona Halep!

"Cu oricare va fi un meci foarte intens. Abia astept. Sincer, mi-ar placea sa joc impotriva numarului 1 mondial. In acelasi timp, mi-ar placea sa castige Venus. In orice situatie, voi fi pregatita, pentru oricare adversara. Da, ar fi extraordinar, nu am mai jucat impotriva numarului 1 mondial de cand am revenit. Nu cred... Da, ar fi bine", a declarat Serena Williams.

Serena Williams ocupa locul 16 in clasamentul WTA