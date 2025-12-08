După despărțirea de Marius Măldărășanu, pe banca sibienilor a fost instalat interimarul Vali Negru, însă acesta nu va mai conduce echipa și la următorul meci de campionat.



Anunțul a fost făcut de finanțatorul Claudiu Rotar, care a confirmat că Hermannstadt va avea un nou antrenor principal până la partida cu Universitatea Craiova.



OUT! Vali Negru pleacă de la Hermannstadt după un singur meci



„Ăsta este fotbalul, nu avem ce să facem. Trebuie să punem antrenor și să mergem mai departe. Încă nu am luat o decizie, zilele acestea urmează. Nu va rămâne Vali Negru interimar, la meciul cu Craiova va fi un nou antrenor”, a declarat Claudiu Rotar, citat de iamsport.ro.



Vali Negru, secundul lui Marius Măldărășanu în ultimii doi ani, a stat pe bancă doar un meci, cel pierdut clar la Cluj.

Pentru sibieni urmează o nouă partidă extrem de dificilă, duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, pe teren propriu, contra Universității Craiova.



După 19 etape, FC Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu doar 12 puncte, fiind pe poziție direct retrogradabilă.



Duelul Hermannstadt - Universitatea Craiova este programat duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

