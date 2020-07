GALERIE FOTO | Cum arata noua prietena a lui Nick Kyrgios: "Am gasit fericirea!"

Nick Kyrgios s-a indragostit din nou. Numele noii sale iubite este Chiara Passari, alaturi de care tenismenul australian afirma ca ar fi gasit fericirea.

"Obsesie? Ar fi prea putin spus", a scris Chiara Passari pe Instagram descriind o poza in care se afla alaturi de noul sau iubit, Nick Kyrgios.

Nick Kyrgios, care a fost implicat intr-o relatie amoroasa cu Ajla Tomljanovic (56 WTA), actuala prietena a italianului Matteo Berrettini, dar si cu Anna Kalinskaya (95 WTA) in debutul acestui an pune astfel capat unei perioade de burlacie in care zvonurile potrivit carora ar fi avut o relatie cu sora lui Eugenie Bouchard, Beatrice nu au fost confirmate.

Spre deosebire de Anna Kalinskaya ori Ajla Tomjlanovic, faima Chiarei Passari este relativ redusa, ea avand in prezent doar 6700 de urmaritori pe Instagram.