"Du-te dracului de vampir!" | Nick Kyrgios, UMILIT in public la despartirea de Anna Kalinskaya, una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis

Una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis s-a despartit de "golanul" circuitului ATP, Nick Kyrgios.

Nick Kyrgios si Anna Kalinskaya s-au despartit la doar trei luni dupa ce fusesera surprinsi de paparazzi in ipostaze de cuplu amorezat.

"Nu esti un baiat rau, ci o persoana rea. Du-te dracului, de vampir energetic! Lasa-ma in pace!" au fost cateva dintre mesajele scrise de Anna Kalinskaya pe Instagram, sterse intre timp, potrivit Marca."Ne-am despartit si nu mai suntem prieteni. Nu voi mai vorbi despre el," i-a raspuns Anna unui fan care i-a lasat un comentariu, intreband-o despre lucrurile intamplate.

Unele surse spun ca relatia Annei Kalinskaya cu Nick Kyrgios a inceput spre sfarsitul anului precedent, la US Open, cei doi fiind fotografiati impreuna la un meci de NBA in Los Angeles in acest an, dar si la Acapulco, in piata, unde s-au sarutat la sfarsitul unei zile in care au fost implicati in turneele WTA si ATP din Mexic.

Nick Kyrgios se desparte asadar de a doua jucatoare de tenis, dupa ce a intrerupt in 2017 o relatie de doi ani cu Ajla Tomljanovic, actualmente prietena a italianului Matteo Berrettini.