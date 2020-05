Cu cate femei s-a culcat Nick Kyrgios de cand a devenit faimos: "Pe bune, daca nu sunt intr-o relatie serioasa, e ceva obisnuit."

Nick Kyrgios nu se sfieste sa le povesteasca fanilor sai detalii din viata sa amoroasa.

Nick Kyrgios este, indubitabil, cel mai imprevizibil jucator din circuitul ATP atat pe teren, cat si in perioada unei pandemii globale. Daca saptamana trecuta australianul il magulea pe Andy Murray intr-un dialog transmis pe Instagram LIVE, spunandu-i dublului campion olimpic ca e un tenismen mai bun decat Novak Djokovic, Kyrgios s-a destainuit in aceasta saptamana in fata fanilor sai in ceea ce priveste relatiile sale amoroase.

Chestionat daca a intretinut relatii sexuale cu fanele sale, Nick Kyrgios a replicat subit: "Da. Acum pe bune, daca nu sunt implicat intr-o relatie serioasa, e ceva obsinuit," a spus Nick, care s-a despartit recent de Anna Kalinskaya.

Nick Kyrgios: "Imi vine sa le spun femeilor inalte din Europa de Est sa imi ia jumatate din avere"



Kyrgios a adaugat savoare conversatiei, continuand cu o scurta explicatie prin care a lamurit ce apreciaza el la o femeie: "Femeile din Europa de Est imi pun inima in miscare. Mai ales cele inalte din acea regiune, imi vine sa le spun sa imi ia jumatate din avere", a afirmat Nicholas Kyrgios.

Nick Kyrgios ocupa in prezent locul 40 al clasamentului ATP. Ultimul meci oficial jucat de tenismenul de la Antipozi a avut loc la sfarsitul lunii februarie, la Acapulco, Kyrgios retragandu-se la scorul de 3-6 in meciul cu Ugo Humbert.