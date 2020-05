”Lasa-ma in pace!” Cat de frumoasa e Anna Kalinskaya, fosta iubita care nu-l mai suporta pe 'nebunul' Kyrgios

Australianul Nick Kyrgios (25 de ani) e recunoscut in circuitul ATP pentru firea sa rebela, insa in acelasi timp se bucura de reputatia de cuceritor, pe lista sa de iubite intrand in ultimii ani mai multe tenismene atragatoare.

Astfel, dupa ce s-a despartit de conationala Ajla Tomljanovic, sportivul de la Antipozi a sedus o alta jucatoare, rusoaica de 21 de ani Anna Kalinskaya, cu care s-a afisat in public la inceputul acestui an.

De frumusetea Annei ne-am convins si noi in luna februarie, cu ocazia meciului de Fed Cup dintre Romania si Rusia (2-3), Kalinskaya fiind una dintre componentele perechii de dublu care a stabilit invingatoarea disputei.

Intorcandu-ne la relatia dintre Kyrgios si Kalinskaya, lucrurile n-au mers deloc in directia cea buna. In cel mai recent mesaj de pe Instagram, rusoaica a transmis un agresiv ”Leave me alone” (Lasa-ma in pace), mesaj adresat exclusiv australianului. Mai mult, conform presei de la Moscova, textul initial mai continea o parte care apoi a fost stearsa. ”Nu esti un baiat rau, esti o persoana rea”, ar mai fi scris jucatoarea.

Despartierea se poate deduce si dintr-o conversatie ulterioara a Annei cu unul dintre cei care au chestionat-o pe acest subiect. ”Am terminat-o, nu mai suntem prieteni, nu vreau sa mai vorbesc despre el. Va cer respect, multumesc”, a raspuns frumoasa tenismena care a reusit anul trecut sa patrunda pentru prima data in Top 100 WTA.