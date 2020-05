Nick Kyrgios ii judeca aspru pe Djokovic si Nadal, dar il elogiaza pe Murray: "Cred ca tu esti mai bun" 

Desi anul are 52 de saptamani, putine trec fara ca Nick Kyrgios sa nu iste intentionat ori fara vointa un scandal in lumea tenisului.

Intr-un dialog pe Instagram LIVE cu triplul campion de Grand Slam si dublul campion olimpic, Andy Murray, Nicholas Kyrgios a iesit din nou la rampa si i-a atacat pe numerele 1 si 2 ATP, Novak Djokovic, respectiv Rafael Nadal, afirmand ca Andy Murray este jucatorul mai bun din punct de vedere tehnic. "Iti amintesti cand m-ai batut la Montreal si mi-ai lasat doar 4 game-uri? In acea zi am simtit literalmente ca nu mai stiam ce inseamna tenisul. Am vrut sa ies de pe teren dupa primele 4-5 game-uri, sincer iti spun," si-a amintit Kyrgios pe o nota amuzanta infrangerea sa cu Murray.



"Imi returnai serva, lucru pe care Rafa nu-l facea, asa ca m-am gandit imediat ca sunt in pericol. Nu vreau sa fac declaratia asta sa sune controversat, dar, franc, cred ca esti mai bun decat Djokovic. Oamenii de pe social media vor zice ca nu am dreptate, pentru ca Djokovic a castigat atatea Slam-uri. Dar Djokovic se ferea de serviciul meu, in schimb tu mi l-ai returnat solid, vrand sa lovesti direct castigator. In ultimele ocazii in care am jucat cu Djokovic, a incercat sa se fereasca de serva mea, dar tu ai luat-o in plin," a mai spus Nick Kyrgios, intr-o poveste de-a lungul careia vinul rosu din paharul australianului s-a golit.

La finalul conversatiei, Nick Kyrgios a lansat pe Twitter o invitatie publica adresata celor mai mari trei jucatori din istorie, Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic, invitandu-i la discutii "sincere si deschise."

