Nick Kyrgios, jignit de Boris Becker: "Turnatorule!" | Zverev, motivul certei, apostrofat de Kyrgios: "Nu poti sa stai 14 zile in casa? Tine-o pe prietena ta inauntru!"

Evenimentul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Zverev isi cerea iertare din partea fanilor tenisului pentru ca a jucat turneul organizat de Novak Djokovic si a crescut riscul imbolnavirilor de coronavirus. "Imi cer iertare din inima in fata tuturor pentru ca am sporit riscurile de imbolnavire jucand acest turneu. Voi urma procedurile de autoizolare indicate de medici. Ca o masura suplimentara de precautie, echipa mea si cu mine vom continua sa ne testam in mod regulat," scria Alexander Zverev la scurt timp dupa imbolnavirile lui Grigor Dimitrov si Borna Coric.

“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe ????.”

Ipocrizia tenismenului german nu l-a lasat impasibil pe australianul Nick Kyrgios, care l-a mustrat public pentru discrepanta dintre vorbele sale si faptele aratate.

"Nici nu ma trezesc bine si vad mai multe lucruri controversate care se intampla peste tot prin lume. Un lucru care m-a blocat a fost sa-l vad pe Sascha Zverev din nou, omule. Din nou si din nou si din nou. Cat de egoist poti fi? Daca ai tupeul sa postezi cand in fapt ti-ai pus managerul tau sa scrie in numele tau, spunand ca te vei autoizola 14 zile si ca iti ceri iertare in fata publicului pentru i-ai pus sanatatea in pericol, cel putin ai curajul sa stai inauntru 14 zile. Tine-o pe prietena ta cu tine 14 zile, daca altfel nu poti. Lumea asta a tenisului ma scoate din sarite: cat de egoisti puteti fi cu totii?", a fost monologul taios publicat de Nick Kyrgios.

