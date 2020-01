GAFA INCREDIBILA LA CUPA ATP: s-a intonat imnul Romaniei la meciul Republicii Moldova 

Sezonul 2020 a inceput in circuitul ATP cu o gafa de proportii considerabile. S-a intamplat in Cupa ATP, unde la meciul dintre Republica Moldova si Belgia organizatorii au confundat imnul Republicii Moldova cu imnul Romaniei.

Astfel, in difuzoarele arenei de la Sydney s-a auzit "Desteapta-te, romane!", si nu "Limba noastra," asa cum ar fi trebuit.



"La inceputul meciului dintre Moldova si Belgia, am difuzat imnul gresit pentru Moldova. Ne pare rau si ne-am cerut scuze personal echipei Moldovei”, au admis oficialii Cupei ATP.

At the start of the Moldova vs Belgium match we mistakenly played the wrong national anthem for Moldova. We are sincerely sorry and have apologised personally to ????????#TeamMoldova.