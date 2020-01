FANTASTIC! Nick Kyrgios a jucat un punct FENOMENAL si a salvat patru mingi de meci pentru a califica Australia in semifinalele Cupei ATP

Nick Kyrgios isi conduce tara spre glorie in prima editie a Cupei ATP. Numarul 29 ATP i-a surprins placut pe conationalii sai in meciul cu britanicul Cameron Norrie, pe care l-a castigat cu un dublu 6-2 in doar 73 de minute.

La scorul de 6-2, 3-1, Nicholas Kyrgios a reusit probabil cel mai spectaculos punct jucat astazi la Cupa ATP si cu siguranta unul dintre cele mai incitante ale intregii competitii. Australianul a alergat enorm, a lovit un lob excelent din alergare si chiar s-a aruncat la pamant pentru a trimite peste fileu un voleu improbabil.



In al doilea meci al confruntarii dintre Australia si Marea Britanie, Dan Evans a trecut de australianul Alex De Minaur, scor 7-6, 4-6, 7-6.

In meciul decisiv, Kyrgios/De Minaur i-au depasit pe Murray/Salisbury, scor 3-6, 6-3, 18-16, dupa ce britanicii au avut patru mingi de meci nefructificate.

