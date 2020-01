FANTASTIC! David Villa a luat Cupa la ULTIMUL meci jucat in cariera! Zi ISTORICA pentru echipa lui Iniesta, Podolski si Vermaelen

Fostii jucatori ai Barcelonei Villa, Iniesta, Samper si Vermaelen si campionul mondial Podolski i-au adus lui Vissel Kobe primul trofeu din istorie.

Kobe a castigat Cupa Imparatului Japoniei dupa 2-0 impotriva lui Kashima Antlers. E primul trofeu din istoria clubului, la ultima aparitie in fotbal a lui David Villa. Intrat in minutul 2 al prelungirilor in locul lui Podolski, Villa a ridicat la finalul meciului ultima sa cupa din cariera.

Villa, 38 de ani, are un trofeu Champions League, o Supercupa Europeana, un Mondial al Cluburilor, 3 titluri in Spania, 3 Cupe si 3 Supercupe intr-o cariera extraordinara. La nivel de echipa nationala, atacantul a castigat cu Spania titlul mondial si Campionatul European.