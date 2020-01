TREBUIA SA FIE DESCALIFICAT!? | VIDEO: Ce a facut Medvedev in fata arbitrului e de nerepetat! 

Moment de tensiune ridicata la meciul dintre rusul Daniil Medvedev si argentinianul Diego Schwartzman din cadrul sferturilor de finala ale Cupei ATP.

Avertizat de arbitrul de scaun pentru gesturile sale nesportive, Medvedev s-a indreptat catre scaunul oficialului pentru lamuriri suplimentare. "Nu poti sa faci asa in fata echipei adverse. Opreste-te, ai deja un avertisment! Ce ai facut e prea mult. Trebuie sa te calmezi," i-a transmis arbitrul de scaun rusului.

#Medvedev hits umpire chair twice with his racquet #ATPCup2020 #ATPCup pic.twitter.com/ERYolw8oXC