Campionatul in care toate echipele castiga! Rezultatele se anuleaza si toata lumea primeste CUPA

Organizatorii unui campionat de juniori isi propun sa revolutioneze sistemul de desfasurare al competitiilor de gen!

Cupa 'Mos Craciun' de la Suceava ii va recompensa pe toti participantii cu locul 1. La finalul turneului, toate rezultatele se vor anula si echipele inscrise vor primi diplome si medalii de aur. In total, la competitia care se desfasoara in acest weekend vor participa 32 de echipe alcatuite din jucatori nascuti in 2011, 2012 si 2013. Organizatorul Cupei 'Mos Craciun', Ciprian Anton, va testa modelul pentru a-l implementa si in competitiile oficiale ale incepatorilor.

"Cred ca cei mici ar trebui sa se bucure de joc, de faptul ca sunt impreuna si ca invata cum sa fie mai buni si sa uite de presiunea rezultatelor", a spus Anton, care e si presedinte al AJF Suceava.