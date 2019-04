FRANTA - ROMANIA FED CUP | Darren Cahill, mesaj in limba romana pentru Simona Halep si echipa Romaniei! "Nu exista o onoare mai mare"

Nationala Romaniei viseaza la calificarea in finala FED Cup!

Romania joaca in acest weekend in Franta pentru o calificare istorica in finala Cupei Davis. Chiar daca nu mai formeaza o echipa in circuitul WTA, Darren Cahill si Simona Halep au in continuare o legatura foarte puternica.

Australianul a transmis un mesaj in limba romana pentru Halep si echipa de Cupa Davis a Romaniei inainte de duelul cu Franta din semifinale.

"Nu exista o onoare mai mare pentru un jucator de tenis sa participe la Cupa Davis/Federatiei. Gandurile si urarile mele de bine sunt cu Simo si echipa Romaniei in acest weekend in confruntarea cu Franta. Sper sa vedem o finala Australia vs Romania spre sfarsitul anului!", a scris Darren Cahill pe Twitter.