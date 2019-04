FRANTA - ROMANIA FED CUP | Caroline Garcia - Mihaela Buzarnescu, ora 16:00! E prima intalnire dintre cele doua! Buzarnescu: "Ma astept la un meci ciudat!"

Comentam impreuna CAROLINE GARCIA - MIHAELA BUZARNESCU pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.



Dupa primul meci al zilei la Rouen, cel dintre Kristina Mladenovic si Simona Halep, Caroline Garcia, ocupanta locului 21 WTA, si Mihaela Buzarnescu, a doua racheta a Romaniei, vor intra pe teren pentru a incheia prima zi de concurs a semifinalei de Fed Cup, acest meci urmand sa ia startul la 15 minute dupa primul meci.

Mihaela Buzarnescu a traversat o perioada foarte dificila incepand cu accidentarea teribila suferita la Montreal anul trecut, insa jucatoarea de tenis in varsta de 30 de ani a inceput usor usor sa recapete incredere in fortele-i proprii si in al sau joc de pe teren, iar la ultimul turneu disputant, pe zgura de la Charleston, Miki a inregistrat doua victorii la rand, in fata polonezei Frech si americancei Davis, inainte de a fi eliminata de Caroline Wozniacki in trei seturi.

LIVE CAROLINE GARCIA - MIHAELA BUZARNESCU PE WWW.SPORT.RO, ORA 16:00

Caroline Garcia a disputat pana acum in 2019 13 meciuri, dintre care sase infrangeri si sapte victorii, bilantul ei nefiind unul impresionant. Frantuzoaica in varsta de 25 de ani este asteptata de catre echipa gazda sa evolueze la cel mai inalt nivel in Fed Cup si sa aduca victoria si implicit calificarea in marea finala Fed Cup.

Mihaela Buzarnescu si Caroline Garcia nu s-au mai intalnit pana in prezent, fapt care aduce un plus pentru element surpriza al confruntarii. Frantuzoaica porneste fara doar si poate favorita, mai ales prin prima suprafetei alese si a publicului, insa si Miki este motivata sa obtina un rezultat pozitiv si sa-si dovedeasca finetea jocului si in Fed Cup, lucru pe care nu l-a reusit pana in prezent. La Ostrava, in sfertul de finala jucat cu Cehia, Mihaela a pierdut ambele partide de simplu, iar Romania s-a calificat gratie punctelor aduse de Simona Halep, doua la numar, si punctul adus de Irina Begu si Monica Niculescu in proba de dublu.

Buzarnescu: "Ma astept la un meci ciudat!"

"Ne-am pregatit foarte bine, ne-am acomodat bine cu terenul, atmosfera din echipa este una foarte buna si foarte linistitita. M-am bucurat ca a ales sa joc de sambata si sper din tot sufletul sa ajut echipa cat pot de mult si sa joc cel mai bun tenis al meu. Indiferent de rezultat, muncesc si dau totul pana la ultima minge. Ma astept la un meci destul de ciudat, Garcia este o jucatoare foarte agresiva. Va fi un meci interesant. Ma voi gandi la o tactica. Ea avand foarte multa experienta si meciuri bune, este un bonus pentru mine. Imi doresc tare mult sa joc bine si sa ajung sa castig acest meci", a spus Buzarnescu la conferinta de presa de dupa tragerea la sorti a partidelor.

LIVE CAROLINE GARCIA - MIHAELA BUZARNESCU PE WWW.SPORT.RO, ORA 16:00

De asemenea, si Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, si-a motivate alegerea de a miza pe Mihaela Buzarnescu pentru cea de-a doua racheta a tricolorelor.

"Aveam doua optiuni, nu a fost o decizie usoara, dar in prima zi vom incepe cu Mihaela si apoi totul este posibil, in functie de scor, de ceea ce se intampla. Mihaela a avut o perioada buna in ultimele doua saptamani, a aratat o forma buna in antrenamente, arata pregatita si am decis sa mergem pe mana ei", a declarat Florin Segarceanu dupa tragerea la sorti de vineri.