Asa cum a anuntat, Emil Boc este prezent in Franta alaturi de Simona Halep si echipa de Fed Cup a Romaniei.

La fel ca si in meciul contra Cehiei, primarul Clujului este lider de galerie. Emil Boc se afla in centrul romanilor in sala din Rouen, alaturi de nelipsita toba.