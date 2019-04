FRANTA - ROMANIA FED CUP | Reactia Simonei Halep dupa tragerea la sorti: "Am emotii, trebuie sa recunosc"

Nationala Romaniei viseaza la calificarea in finala FED Cup!

Simona Halep va intra prima pe teren pentru Romania in FED Cup contra Frantei, impotriva Kristinei Mladenovic. Numarul 2 mondial a vorbit imediat dupa tragere.

"Ma simt bine, ma simt pregatita si apta. Imi place atmosfera, e putin diferit, fiindca se joaca in sala. Am emotii, trebuie sa recunosc. Dar e bine sa am emotii, fiindca sunt pusa pe treaba. Imi doresc mult sa castig cele doua meciuri, dar am incredere in colegele mele, si ele isi doresc acelasi lucru.



Va fi un meci dificil cu Mladenovic, in Fed Cup e complet diferit. Ma simt increzatoare, dar va fi un meci dificil. M-am antrenat bine, din greu, avand in vedere ca incepe sezonul de zgura. Ma simt bine, nu am nicio accidentare, vom vedea ce va fi maine pe teren" a spus Simona Halep, dupa tragerea la sorti, pentru Digi Sport.

In al 2-lea meci al zilei de sambata, Mihaela Buzarnescu va juca impotriva lui Caroline Garcia.