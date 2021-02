"Finala de la Wimbledon nu a fost doar cel mai bun meci, ci si cea mai buna zi din viata mea!" | Simona Halep, pregatita pentru un meci lung cu Serena Williams in sferturile AO

Simona Halep a declarat ca este pregatita de un meci lung cu Serena Williams in sferturile Australian Open.

In cadrul conferintei de presa organizate dupa victoria din optimi cu Iga Swiatek, Simona Halep a accentuat in fata jurnalistilor ca nu se asteapta ca sfertul de finala de la Melbourne sa semene cu finala de la Wimbledon din 2019.

Halep si-a amintit cu placere despre cel mai recent meci intre ea si jucatoarea nascuta in Michigan, declarand despre finala Grand Slam-ului londonez ca fiind nu doar cel mai bun meci al sau in cariera, ci si cea mai buna zi a intregii sale vieti pana in momentul de fata.

"Sunt obisnuita; am jucat atatea meciuri cu Serena Williams, stiu la ce sa ma astept. Voi incerca sa-mi fac jocul si voi fi increzatoare. In finala de la Wimbledon am jucat cel mai bun meci din viata mea. De fapt, a fost cea mai buna zi din viata mea. M-am simtit foarte increzatoare, am simtit fiecare minge, intregul meci, dar nu gandesc diferit acum. Cred doar ca doua meciuri la rand nu pot fi la fel si ma pregatesc pentru a o infrunta aici," a adaugat constanteanca.

"Am nevoie de cel mai bun tenis al meu pentru a castiga in fata Serenei. Nu ma gandesc insa la victoriile anterioare. Sunt gata de un meci lung, sa infrunt orice va veni si stiu la ce sa ma astept. Vreau doar sa fiu concentrata si sa-mi fac jocul, e singurul lucru pe care pot sa-l fac bine," a fost concluzia Simonei Halep.