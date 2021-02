De Valentine's Day, Simona Halep si-a facut timp pentru iubire: camerele de luat vederi l-au surprins pe Toni Iuruc sarutand-o imediat dupa meci 

Un sarut din partea lui Toni Iuruc: asta a fost rasplata Simonei Halep pentru calificarea in sferturile de finala ale Openului Australian.

Valentine's Day i-a adus Simonei Halep calificarea mult dorita in sferturile de finala ale Openului Australian, dar numarul 2 WTA si-a facut timp si pentru iubitul sau, Toni Iuruc.

Acesta a fost surprins asteptand-o in lobby, felicitand-o si sarutand-o pe obraz, la scurt timp dupa incheierea partidei cu Iga Swiatek, incheiata scor 4-6, 6-1, 6-4.

In data de 12 ianuarie, Toni Iuruc a ales sa faca deplasarea alaturi de echipa Simonei Halep la Antipozi si s-a carantinat alaturi de Simona Halep timp de 14 zile la Adelaide.

Simona Halep si Toni Iuruc s-au afisat public impreuna pentru prima oara in 2019, la scurt timp dupa ce jucatoarea nascuta la Constanta castiga turneul de la Wimbledon, ca urmare a unei finale castigate in defavoarea Serenei Williams, scor 6-2, 6-2.

Intrebata despre rolul iubirii de un jurnalist american apartinand ESPN, Simona Halep a raspuns urmatoarele: "Nu ma gandesc in ce zic joc, care e insemnatatea zilei respective, dar, da, e placut sa fiu aici si in februarie. Ma voi concentra doar pe tenis si voi sarbatori Valentine's Day dupa meci. Dragostea inseamna totul in viata mea. Imi place sa o impartasesc cu persoanele importante din jurul meu. Dragostea pentru sport e la fel de importanta, pentru ca gestionezi mult mai bine tensiunea din meciurile grele, dar si deplasarile saptamanale. Daca dragoste nu e, devine mult mai greu sa joci tenis," a declarat Simona Halep in auzul jurnalistilor prezenti la Melbourne.