"A scos tot, ajungea la fiecare minge. Asta e diferenta intre o mare campioana si o jucatoare neexperimentata!" Iga Swiatek recunoaste superioritatea Simonei Halep 

Iga Swiatek s-a declarat puternic surprinsa de abilitatile defensive ale Simonei, dar mai ales de versatilitatea tactica a romancei.

Iga Swiatek a cedat in trei seturi optimea de finala a Openului Australian jucata in compania Simonei Halep in aceasta dimineata pe Arena Rod Laver la Melbourne. Dupa doua ore fara zece minute de joc, poloneza s-a declarat invinsa, in ciuda unui prim set care s-a desfasurat favorabil tinerei jucatoare, partida incheindu-se 4-6, 6-1, 6-4 pentru numarul 2 WTA.

In fata jurnalistilor prezenti la Melbourne sau conectati pe Zoom, Iga Swiatek a explicat ca schimbarile tactice facute de romanca au facut diferenta si ca admira capacitatea unei campioane precum Simona Halep de a schimba total configuratia unui joc datorita diverselor arme pe care le poseda.

Iga Swiatek, despre Simona Halep: "A scos totul, ajungea la toate mingile."



"Sunt dezamagita, pentru ca primul set a decurs perfect pentru mine. Nu a fost ca la Roland Garros, dar am simtit ca joc bine. Simona si-a schimbat tactica, dupa cum a spus intr-un interviu, ca a inceput sa foloseasca mai mult top-spin. Asta a fost lucrul care mi-a facut mai grea sarcina de a-mi controla loviturile. Am simtit ca nu mai am prea multa energie in setul doi, asa ca am incercat sa mi-o pastrez pentru decisiv. Cand am ajuns in setul al treilea si mi-am pierdut serviciul, nu l-am mai putut recupera. Asta e tenisul," a afirmat Iga Swiatek in cadrul conferintei de presa sustinute dupa meciul pierdut in fata Simonei Halep.

"Loviturile Simonei au fost mai grele decat in primul set si a trebuit sa o atac de mai multe ori, pentru ca a scos totul. Simona a jucat grozav; a inceput sa joace foarte destept si o respect foarte mult, pentru ca pare ca are multe optiuni de joc. Cand ceva nu merge pentru ea, schimba tactica si cred ca asta e diferenta intre campioane si jucatoarele mai putin experimentate, pentru ca nu am simtit ca am multe optiuni. Loveam prea puternic si riscam prea mult, dar doar pentru ca ajungea la toate mingile, chiar daca incercam sa inchid punctul de cinci ori in acelasi raliu," a mai spus jucatoarea poloneza in varsta de 19 ani.

"Sunt genul de persoana care se concentreaza pe propriile-i greseli, dar stiu ca Simona a jucat foarte bine. E greu sa simti asta pe teren, dar am inceput sa citesc cateva tweet-uri si mi-am dat seama ca a jucat cel mai bun tenis al ei si nu ar trebui sa fiu prea nervoasa," a completat numarul 17 WTA.