Il plateste degeaba? "Simona, Darren m-a rugat sa te intreb daca te uiti la clipurile pe care ti le trimite!" | Cu tema nefacuta, Halep a reusit sa o invinga pe Swiatek

Simona Halep a fost protagonista unui moment incredibil in cadrul conferintei de presa organizate dupa victoria cu Iga Swiatek.

Simona Halep a primit o intrebare curioasa la conferinta de presa organizata imediat dupa incheierea meciului cu Iga Swiatek, castigat de romanca in trei seturi, 4-6, 6-1, 6-4.

Un jurnalist prezent la Melbourne a fost rugat de Darren Cahill sa o intrebe pe Simona Halep daca se uita la videoclipurile pe care antrenorul i le trimite jucatoarei din Romania, facand referire, in cel mai probabil caz, la casete video cu urmatoarele adversare, din care Simona Halep sa definitiveze planurile tactice.

Jurnalist: - "Simona, Darren a vrut sa afle daca te uiti la videoclipurile pe care ti le trimite."

Simona Halep: - "(rade) Da, ma uit, de ce?"

Jurnalist: - "Pentru ca nu crede ca te uiti la ele."

Simona Halep: - "Sincer, nu m-am uitat la ultimul (rade), dar la restul m-am uitat. La ultimul nu, pentru ca nu am vrut sa pun presiune suplimentara pe mine. Mi-am spus doar ca o sa ies pe teren, o cunosc, pentru ca am jucat de doua ori cu ea si voi vedea pe teren. Darren a avut dreptate!"

In ciuda faptului ca e posibil ca Simona Halep sa fi sarit un videoclip primit din partea lui Darren Cahill, numarul 2 WTA a fost laudat in presa internationala pentru schimbarile tactice facute dupa primul set. Conform propriilor spuse, Halep a inceput sa invarta mai mult mingea in seturile 2 si 3 si a facut un pas in spate, pentru a putea sa directioneze mai bine jocul, facand-o pe jucatoarea de 19 ani din Polonia sa alerge mai mult, aspect tactic care s-a dovedit castigator.

La finalul anului trecut, Horia Tecau declara intr-o emisiune difuzata de Digi Sport ca salariul lui Darren Cahill ar ajunge anual la suma de un milion de euro. "Antrenorul Simonei, din zvonuri, castiga un milion de euro pe an!", a punctat Tecau, din aceasta afirmatie reiesind ca Simona Halep il plateste cu aproximativ 83,000 de euro pe luna.