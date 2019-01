Finala Auckland | ACUM LIVE Bianca Andreescu - Julia Georges 4-1! Prima finala a carierei dupa ce le-a eliminat pe Wozniacki si Venus

Bianca Andreescu a trecut de jucatoare de top pentru prima finala a carierei.

LIVE

4-1 Revine Julia Georges si reuseste un rebreak. Ramane in continuare un avantaj important in primul set pentru Bianca Andreescu.

4-0 Bianca Andreescu este de neoprit! Fara probleme pe serviciul ei, Bianca a salvat o minge de 3-1 si apoi a reusit sa ii mai ia un break lui Georges.

2-0 Inceput excelent pentru Bianca Andreescu, cea care isi face usor serviciul si apoi reuseste break-ul!

Tanara jucatoare canadiana de origine romana Bianca Andreescu (18 ani) va disputa prima finala WTA din cariera sa, dupa ce a reusit sa o invinga in doua seturi, 6-3, 6-3, pe taiwaneza Su-Wei Hsieh, favorita numarul 3 in penultimul act al turneului feminin de tenis de la Auckland, dotat cu premii totale in valoare de 250.000 dolari.

Andreescu, numarul 152 mondial, se va lupta pentru trofeu cu germanca Julia Goerges, campioana en titre si a doua favorita de la Auckland, care a trecut in cealalta semifinala, cu 6-1, 7-6 (8/6), de Viktoria Kuzmova din Slovacia.

Bianca Andreescu a reusit sa elimine in tururile precedente alte doua jucatoare de top, daneza Caroline Wozniacki si americanca Venus Williams.