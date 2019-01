BOMBA inceputului de an! Bianca Andreescu a invins-o pe Caroline Wozniacki! Victorie categorica

Wozniacki a fost invinsa de o romanca!

Caroline Wozniacki are parte de un debut nefericit de sezon. A pierdut la Auckland in fata Biancai Andreescu, jucatoare de origine romana, dar crescuta in Canada. Anul trecut, ea a jucat impotriva Romaniei in FED Cup si s-a declarat mare fan Simona Halep.

Acum, Bianca obtine victoria carierei, 6-4; 6-4 impotriva Carolinei Wozniacki, numarul 3 WTA in 2018. Bianca Andreescu ocupa locul 152 in clasamentul WTA.

In celalalt meci, Venus Williams a invins-o pe Lauren Davis cu 6-4; 6-3.

"VIN IN FIECARE AN CU FAMILIA IN ROMANIA"

Chiar daca s-a mutat de mica in Canada si are si cetatenie, Bianca Andreescu spune ca revine cu drag in fiecare an in Romania cu familia ei.

"In fiecare an incerc sa vin cu familia, ca avem familie in Pitesti si Ramnciu Valcea.

Am inceput in Romania la 7 ani si apoi am continuat in Canada. Eu am fost foarte activa cand am fost mai mica si parintii m-au dat la toate sporturile si tenisul mi-a placut cel mai mult si acum sunt aici.

Simona Halep e idolul meu. Visul meu e sa fiu numarul unu mondial, dar daca pot sa fiu si mai buna decat Simona sa fie.

Ne-am intalnit de cateva ori, e o femeie foarte buna la suflet si imi place foarte mult cum joaca.

Imi place mancarea romaneasca. Favoritele mea sunt sarmalele, clatitele si mamaliga", povestea Bianca anul trecut cu ocazia meciului din Fed Cup dintre Romania si Canada.