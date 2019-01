Bianca Andreescu, ajutor URIAS pentru Simona Halep! Cum se schimba clasamentul WTA dupa infrangerea lui Wozniacki

Simona Halep a primit un ajutor nesperat din partea Biancai Andreescu in acest inceput de an.

Andreescu a invis-o pe Caroline Wozniacki la Auckland in doua seturi, 6-4; 6-4, si i-a dat o mana de ajutor Simonei Halep in clasamentul WTA.

Halep va fi de luni pentru a 62-a saptamana pe primul loc in lume, fiind clasata pe locul 10 in clasamentul all-time, in urma Carolinei Wozniacki, 71 de saptamani.

Halep va ramane pe primul loc si la Australian Open si va ajunge la 64 de saptamani in total si 48 de saptamani consecutive de conducere.

Halep prelua sefia WTA anul trecut, pe 26 februarie, dupa ce o pierduse chiar in urma finalei de la Australian Open, pierduta in fata Carolinei Wozniacki.

Halep are puncte de aparat anul acesta la Melbourne, fiind obligata sa-si repete performanta de anul trecut pentru a nu pierde puncte.

Wozniaki a castigat anul trecut la Auckland si a pierdut deja puncte importante prin infrangerea cu Andreescu de azi.