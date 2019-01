A mai SPULBERAT unul dintre cosmarurile lui Halep si e in FINALA la Auckland! Serie FANTASTICA pentru Bianca Andreescu dupa ce a venit din calificari

Saptamana se poate termina fantastic pentru Bianca Andreescu in Noua Zeelanda!

Canadianca de origine romana a trecut in doua seturi de Hsieh (6-3, 6-3) si e in finala de la Auckland! Pentru Bianca e a 5-a victorie din ultima saptamana, dupa ce a trecut inclusiv un tur de calificari pentru a intra pe tabloul principal. Printre victimele ei: Babos, Wozniacki si Venus Williams! Andreescu a pierdut numai doua seturi tot turneul, unul cu Siegemund, in calificari, si unul cu Venus Williams, in sferturile de finala.



Maine, pentru a castiga trofeul, Andreescu trebuie sa treaca de Julia Goerges, favorita numarul 2 a competitiei.