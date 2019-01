Mesajul Biancai Andreescu pentru fanii din Romania dupa infrangerea din finala de la Auckland! Care a fost momentul decisiv al partidei

Bianca Andreescu a incheiat cu o dezamagire saptamana fantastica de la Auckland acolo unde le-a invins pe Laura Siegemund, Timea Babos, Caroline Wozniacki, Venus Williams si Su-Wei Hsieh. Sportiva canadianca ce are origini romanesti a avut ocazia de a castiga finala in setul secund, la scorul de 5-4, insa nu a reusit.

La final, ea le-a multumit si fanilor din Romania pentru ca au sprijinit-o pe parcursul turneului.

"Pentru toata lumea de acasa din Canada si Romania, va multumesc pentru sustinere! La 5-4 in setul secund a fost foarte dificil pentru mine sa ma concentrez, iar Julia (Georges) a dominat clar din acel moment. A inceput sa aiba incredere in loviturile ei" a spus Bianca Andreescu dupa partida.

A dream week comes to an end for Bianca Andreescu, who has so much to be proud of after incredible victories over former World No. 1s and reaching her first WTA final.

Goerges wins 2-6, 7-5, 6-1 to win the #ASBClassic, but this won’t be the last we hear of Bianca in 2019! pic.twitter.com/9kE6pJdZyh