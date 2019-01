Bianca Andreescu, de neoprit! O noua victorie de senzatie la Auckland, dupa ce a trecut de Wozniacki

Bianca Andreescu a rapus-o si pe Venus Williams!

Bianca Andreescu, jucatoare de origine romana, s-a calificat in semifinale la Auckaland, dupa ce a trecut de Venus Williams in trei seturi, 6-7, 6-1, 6-3! Ieri, jucatoarea trecuse de Caroline Wozniacki, detinatoarea trofeului in Australia.

Bianca a cedat primul set la tiebreak, insa a revenit apoi si s-a impus intr-o maniera categorica. In decisiv, Andreescu avea 5-0 dupa mai putin de 50 de minute!

Bianca Andreescu se bate cu invingatoarea meciului dintre Su-Weu Hsieh si Sara Sorribes Tormo pentru marea finala. Pe cealalta parte de tabel se vor infrunta Viktoria Kuzmova si Julia Goerges.