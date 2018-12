UPDATE | Marturia Andreei Hanca, dupa ce a fost agresata de ultrasii lui Dinamo! Jucatorul a cerut rezilierea

Ultrasii lui Dinamo au agresat-o pe sotia lui Sergiu Hanca dupa golul marcat de acesta la Giurgiu. Jucatorul vrea sa plece!

UPDATE | Reactia Andreei Hanca!

"Sunt in stare de soc! Am fost atacata de fanii lui Dinamo pentru ca m-am bucurat la golul sotului meu! Daca nu era fratele meu, eram calcata in picioare! Nu ma pot opri din plans, nu am mai patit asa ceva in viata mea. Au impins o prietena care e gravida in luna a patra. Nu ma pot opri din plans", a spus Andreea Hanca pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Ultrasii lui Dinamo si-au pierdut controlul dupa 1-4 la Giurgiu, in fata Astrei. Acestia au agresat-o pe sotia lui Sergiu Hanca, autorul unicului gol al dinamovistilor!

Andreea s-a bucurat la golul marcat de sotul sau, iar dinamovistii au agresat-o!

Fotbalistul a anuntat ca vrea sa rezilieze contractul cu Dinamo!

Sergiu Hanca a plecat de la stadion alaturi de sotia sa!

FOTO PRINCIPALA: Digisport