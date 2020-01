FEDERER A SALVAT SAPTE MINGI DE MECI: "Este un miracol. Nu merit victoria. Am fost super norocos azi"

Dupa revenirea de la 4-8 in super tiebreak-ul cu John Millman, Roger Federer a reusit o victorie si mai improbabila.

Roger Federer a conturat scenariul celei mai incredibile victorii pe tabloul principal la Australian Open 2020. Elvetianul a salvat sapte mingi de meci in fata americanului Tennys Sandgren, impunandu-se in final, scor 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8), 6-3.

Federer a avut nevoie de interventiile medicului pentru dureri la aductori, dar a relatat ca s-a simtit mai bine catre finalul meciului si ramane optimist in ceea ce priveste conditia sa fizica de peste doua zile, la ora semifinalei.

"Uneori trebuie sa ai noroc. Poate ca a parut ca am fost in control, dar nu a fost asa. Speram doar sa nu loveasca direct castigator la una dintre mingi si voiam sa trimit mingea peste fileu. Nu merit victoria asta, dar sunt foarte fericit. Nici macar nu stiu cat e ceasul", a spus Roger Federer dupa un meci de 3 ore si 31 de minute.

Tennys Sandgren match points: #1 Backhand unforced error (7th shot) #2 Forehand unforced error (9th shot) #3 Forehand unforced error (3rd shot) #4 Backhand unforced error (19th shot) #5 Missed backhand return #6 Federer volley winner #7 Backhand unforced error (19th shot) — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 28, 2020

"Este un miracol. Am fost super norocos azi. Aparent, am salvat sapte mingi de meci, nu eram sigur cate au fost. Multe, prea multe. In mod normal, nu castigi genul asta de meci. E greu pentru Sandgren, pentru ca a facut totul corect, a fost jucatorul mai bun azi. Nu stiu cum am scapat. Cred in miracole pe terenul de tenis", a mai spus Federer pentru Eurosport.

Roger Federer il va intalni in semifinale pe invingatorul dintre Milos Raonic si Novak Djokovic. Meciul va avea loc joi, 30 ianuarie.