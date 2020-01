TRANSFORMAREA pe care o vede Darren Cahill la Simona Halep: "Vechea Simona ar fi pierdut. Si acum e la fel de stresata pe teren, dar..."

Darren Cahill este impresionat de progresele pe care le face Simona Halep pe terenul de tenis.

Darren Cahill este din ce in ce mai mandru de Simona Halep. Antrenorul australian a declarat intr-un interviu la Melbourne ca se mandreste cu abilitatea Simonei de a contracara situatiile potrivnice pe care le intampina pe terenul de tenis, capacitate care, conform lui, nu era la fel de ascutita in cazul Simonei in urma cu cativa ani.

”Din punctul meu de vedere, relatia noastra a ramas la fel. Simona e la fel de stresata pe teren cum era si inainte, dar incearca sa invete sa stapaneasca si sa controleze acest fapt", a declarat antrenorul australian al Simonei.

"Arti si eu am vorbit dupa 4-4 si 40-40 in setul al doilea, dupa a ratat doua sanse de break, avand sanse la 4-3, a revenit la 4-4. Vechea Simona ar fi lasat sa-i scape acel game, dar, acum, a refuzat sa renunte. De acest lucru sunt cel mai mandru, ca e capabila sa lupte atunci cand lucrurile sunt impotriva ei. Aceasta este marea schimbare pe care am vazut-o in ultimii doi-trei ani”, a mai spus Darren Cahill dupa meciul cu desfasurare de scor intortocheata castigat de Simona Halep impotriva belgiencei Elise Mertens in optimi la Melbourne.

Darren Cahill va fi in loja Simonei Halep la meciul din sferturile de finala, programat in dimineata zilei de miercuri, la ora 02:00. Halep o va infrunta pe estonianca Anett Kontaveit, in fata careia are un istoric pozitiv, 2-0 la meciurile directe.