După ce Poli Iași a încheiat anul doar pe locul 10 în Liga 2, s-a iscat curățenia de iarnă în Copou.

Noul antrenor principal al echipei, fostul internațional Tibor Selymes, a făcut lista neagră și nouă fotbaliști au părăsit sau urmează să părăsească gruparea din Iași.

Stranierii Ruben Silva, Bruninho, Stephane Ferhaoui, Bryan Alceus și Yvan Alounga și-au reziliat deja contractele, informează astăzi Ziarul de Iași, dar disponibilizările nu se vor opri aici.

”În vizor pentru a pleca mai erau ieri și Mike Cestor și Alin Șeroni, dar nici Jose Elo și George Gligor nu sunt siguri că vor continua în Copou.

Pe lista celor care nu au confirmat apar și Alexandru Jipa, Jean Pierre Tiehi și Dragoș Iancu, însă aceștia ar putea să mai primească o șansă”, a precizat publicația locală citată mai sus.

Tibor Selymes, noul antrenor al lui Poli Iași: ”Nu promit miracole”



Fostul internațional Tibor Selymes este noul antrenor al lui Poli Iași, de la mijlocul lunii noiembrie. Sport.ro a anunțat în exclusivitate că fostul component al „Generației de Aur” va prelua echipa din zona Moldovei.

Decizia a venit în urma plecării lui Tony da Silva după ce Poli Iași a fost umilită în campionat, 0-4 cu ASA Târgu Mureș.

„Iașul este un oraș cu energie, cultură și ambiție. Un oraș frumos, în plină dezvoltare, cu oameni care își doresc performanță și stabilitate.

De cinci ani, eu și familia mea trăim aici, iar Iașul a devenit pentru noi acasă. De aceea, implicarea mea în proiectele clubului este una sinceră și pe termen lung. Prioritatea mea fiind dezvoltarea Academiei de Copii și Juniori.

În această perioadă, mi-am concentrat activitatea pe consolidarea Academiei de Copii și Juniori, cu ambiția fermă de a transforma academia într-un centru de excelență pentru tinerii fotbaliști ai Moldovei.

Convingerea mea este simplă și puternică: viitorul Politehnicii se clădește prin acești copii. Ei reprezintă direcția sănătoasă și sustenabilă, iar obiectivul meu este ca tot mai mulți dintre ei să facă, în timp, pasul firesc către echipa de seniori.

La solicitarea conducerii clubului, am acceptat să sprijin și echipa mare într-un moment dificil. Da, traversăm o perioadă complicată – și tocmai de aceea avem nevoie de echilibru, solidaritate și muncă reală.

Nu promit miracole, dar promit profesionalism, disciplină și toată experiența mea pentru a contribui la stabilizarea și resetarea echipei”, a declarat Tibor Selymes pentru pagina oficială a lui Poli Iași.

Clasamentul din Liga 2

