Tennys Sandgren a suferit o lovitura serioasa din partea unui copil de mingi in timpul meciului cu Roger Federer.

Tennys Sandgren a pierdut sfertul de finala jucat impotriva lui Roger Federer intr-o maniera uluitoare. Tenismenul american si-a procurat sapte mingi de meci in setul al patrulea, insa nu a reusit sa transforme niciuna in victorie.

Autoironizandu-se dupa aceasta contraperformanta, Sandgren a postat pe Twitter un mesaj hazliu, punandu-le australienilor urmatoarea intrebare: "Care e regula aici, oameni buni - shot dublu pentru fiecare minge de meci pe care nu ai fructificat-o?"

What’s the rule here folks- a double shot for each match point you didn’t convert? — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 28, 2020

"Este un miracol. Nu merit victoria. Am fost super norocos azi. Aparent, am salvat sapte mingi de meci, nu eram sigur cate au fost. Multe, prea multe. In mod normal, nu castigi genul asta de meci. E greu pentru Sandgren, pentru ca a facut totul corect, a fost jucatorul mai bun azi. Nu stiu cum am scapat. Cred in miracole pe terenul de tenis", a declarat Federer la interviul acordat lui Jim Courier imediat dupa incheierea meciului.

Anumiti suporteri ai lui Federer au gasit cauza-minune pentru care Sandgren a pierdut acest meci, in conditiile in care Roger a fost acela care a cerut timeout medical. Intr-una dintre pauze, Tennys Sandgren a fost lovit serios in piciorul drept de un copil de mingi care alerga neatent inspre cealalta parte a terenului. Dupa aceasta patanie, Tennys a fost nevoit sa poarte o banda kinesio in jurul rotulei.

Cu doua zile inaintea acestei partide, Roger Federer s-a amuzat impreuna cu John McEnroe de numele tenismenului american, Tennys Sandgren, un nume predestinat. Mai mult decat atat, Tennys nu doar ca joaca tenis, dar s-a nascut in Tennessee, perfectand astfel o coincidenta grozava de nume.