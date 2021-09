Cea mai dubioasă descalificare a anului în tenis! Un jucător a fost lovit în zonă intimă de un copil de mingi: ce s-a întâmplat după 

Tennys Sandgren a suferit cea mai ciudată descalificare a anului în tenis. Jucătorul american (103 ATP), a pierdut meciul cu Christopher Eubanks (199 ATP) după un singur game jucat. Partida a avut loc în cadrul turneului ATP Challenger Cary 2.

La scorul de 1-0 pentru Sandgren, un copil de mingi l-a lovit pe tenismenul din SUA cu o minge de tenis în zona intimă, forțându-l să treacă printr-un moment dureros, care nu ar fi trebuit să se întâmple, în mod normal.

Enervat de pățanie, Tennys Sandgren a lovit o altă minge în perete, iar aceasta a ricoșat în posteriorul unui arbitru de tușă care își schimba în acele clipe poziția, pentru a se pregăti de următorul punct.

Decizia supervizorului? Descalificare pentru Sandgren, întrucât în urma gestului său nesportiv a fost rănit un oficial al partidei.

”În seara asta am fost lovit în testicule de o minge trimisă de un copil de mingi cu puțin prea multă viteză, am lovit o minge în perete, care a ricoșat în fundul unui tușier, în timp ce el mergea înspre colțul opus al terenului, prin urmare am fost descalificat. Cum merge seara voastră?”, a scris Sandgren pe Twitter, amuzat de cele întâmplate.

