„Cineva se bucură că Djokovic lipsește de la US Open” Un tenismen american, frustrat de pasivitatea organizatorilor

Tennys Sandgren (31 de ani, 426 ATP) crede că organizatorii turneului de mare șlem de la New York nu au făcut suficient pentru a mări șansele de participare ale lui Novak Djokovic în ediția 2022 a Openului American.

„Tenisul e un sport individual și e populat de persoane egoiste. Fiecare se gândește la propriul său interes și rar luptă pentru ceva care nu îl vizează în mod direct.

Când astfel de dispute apar, nimeni nu ridică un deget. Cineva e, cu siguranță, fericit că Novak Djokovic lipsește de la US Open. Mi se pare trist modul în care lumea s-a comportat.

Turneul nu a făcut nimic pentru a-l ajuta pe Novak, nu e nevoie să vorbim altfel despre situație. Nu ne pot face să credem că vocea lor nu contează și că nu au nicio influență. Un eveniment atât de mare și puternic ar fi putut să ceară acordarea unei scutiri pentru Djokovic.

Dar organizatorii US Open s-au spălat pe mâini, ceea ce mi se pare foarte rău,” a punctat Tennys Sandgren, într-un interviu acordat publicației franceze L'Equipe, notează Tennis World USA.

Turul 3, atins în 2019, este cel mai bun rezultat înregistrat de Tennys Sandgren la US Open, ediție în care i-a învins pe Jo-Wilfried Tsonga și Vasek Pospisil.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. ???????? See you soon tennis world! ????????