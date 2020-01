PENTRU UN LOC IN SEMIFINALE: s-a aflat ORA de la care Simona Halep va juca in sferturi la Australian Open 

Simona Halep a aflat ora de disputare a meciului din sferturile de finala, programat in ziua de miercuri, 29 ianuarie.

Numar 2 WTA dupa incheierea acestei competitii, Simona se va duela cu Anett Kontaveit din Estonia pe terenul Arenei Rod Laver incepand cu ora 02:00, ora Romaniei. Va fi al treilea meci consecutiv pe care Simona il joaca in sesiunea de zi si a doua oara la rand cand este programata in primul meci al zilei de concurs.



In sesiunea de zi a zilei cu numarul 10 de concurs la Melbourne vor mai juca Garbine Muguruza impotriva Anastasiei Pavlyuchenkova, in acest meci ramanand sa se decida potentiala adversara a Simonei din semifinale, partida urmata de sfertul de finala de pe tabloul masculin dintre Stan Wawrinka si Alexander Zverev.

Simona Halep si Anett Kontaveit s-au mai intalnit de doua ori pana acum, dar niciodata in cadrul unui turneu de mare slem. Cele doua confruntari directe au avut loc in 2017, la Miami, respectiv Roma. Intai, Simona i-a lasat doar trei game-uri la Miami, invingand-o cu 6-3, 6-0, iar mai apoi a eliminat-o la Foro Italico dupa un meci incheiat cu 6-2, 6-4.



Tur 1: 6-0, 6-2 cu Astra Sharma (111 WTA)

Tur 2: 6-2, 4-6, 6-1 cu Sara Sorribes Tormo (91 WTA)

Tur 3: 6-0, 6-1 cu Belinda Bencic (7 WTA)

Optimi: 6-7, 7-5, 7-5 cu Iga Swiatek (56 WTA)

Calificarea in sferturi la AO 2020 reprezinta pentru estonianca Anett Kontaveit cel mai bun rezultat al carierei la un turneu de mare slem.

