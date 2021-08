”Nadal, ăla e Capitoliul, nu Casa Albă!” Gafă uriașă făcută de Rafael Nadal, la prima vizită în Washington D.C.

Participant în premieră la turneul ATP 500 de la Washington D.C., Rafael Nadal a făcut un tur ciclist al orașului și s-a declarat imediat îndrăgostit de frumusețile acestuia.

”E prima dată când sunt aici și îmi place la nebunie,” a scris Rafael Nadal în descrierea unui selfie în care a surprins în fundal clădirea Capitolului Statelor Unite ale Americii.

Doar că Rafael Nadal a făcut greșeala de a-și plasa locația pe Instagram drept ”Casa Albă”, și nu ”Capitoliul”, prilej cu care urmăritorii săi l-au atenționat imediat, iar acesta a schimbat la scurt timp după locația postării.

Nadal a debutat cu succes în turneul de la Washington, eliminând unul dintre favoriții gazdelor, Jack Sock, scor 6-2, 4-6, 7-6 după trei ore și cinci minute de joc.

He may have mixed up The White House with the Capitol, but Rafa Nadal is enjoying DC pic.twitter.com/gVeyWz3Kg9