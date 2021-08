US Open 2021 se joacă fără campionul en-titre pe tabloul principal: cine este favoritul numărul 1 

Din articol US Open 2021 se joacă fără campionul en-titre pe tabloul principal

Dominic Thiem nu va participa la ediția 2021 a Openului American.

Campionul en-titre al Openului American, austriacul Dominic Thiem nu își va putea apăra titlul cucerit în 2020 la Flushing Meadows. Actualul număr 6 ATP și-a anunțat fanii pe rețelele sociale că nu s-a recuperat după accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte în turneul de la Mallorca din luna iunie.

”Sunt foarte dezamăgit că nu pot să îmi apăr titlul la New York, dar nu m-am recuperat după accidentare încă. În ultimele șase săptămâni am urmat sfaturile medicilor, am purtat atele și am făcut exerciții pentru a rămâne în formă înainte de a reveni pe teren. Recuperarea mea mergea bine, până când am lovit o minge în timpul unui antrenament și am reînceput să simt durere. M-am dus direct la doctori, care mi-au spus că încheietura mea mai are nevoie de timp pentru a se reface. Voi mai purta atelele câteva săptămâni, după care mă voi antrena din nou cu racheta,” a scris Dominic Thiem într-un comunicat publicat pe Twitter.

În timpul în care stă departe de terenul de tenis, Dominic Thiem a anunțat că vrea să se dedice cauzelor în care crede, printre care sustenabilitatea naturii, cu accent pe prezervarea oceanelor în lupta cu poluarea.

Dominic Thiem a câștigat finala US Open 2020, revenind de la 0-2 la seturi în fața prietenului său german, Alexander Zverev, scor 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6.

Nu este prima dată când campionul en-titre lipsește de la US Open. În fapt, este a șaptea oară când acest lucru are loc la New York în Era Open, notează Tenisite. Anul trecut, Rafael Nadal nu a participat la US Open din alegere proprie, în ciuda faptului că avea statutul de campion în exercițiu.

În condițiile date, primul favorit la câștigarea trofeului rămâne Novak Djokovic, tenismenul care caută să contureze performanța istorică de a deveni al doilea om în Era Open, după Rod Laver care semnează Calendar Slam, adică reușita de a câștiga toate cele patru turnee de mare șlem în același an calendaristic.

