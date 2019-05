Eugenie Bouchard a atras toate privirile la Roland Garros! Ce echipament special a purtat jucatoarea din Canada la Paris. FOTO

Eugenie Bouchard a fost eliminata in primul tur la Paris.

Eugenie Bouchard a pierdut in primul tur la Roland Garros, 2-6 2-6 in fata Lesiei Tsurenko, dupa un meci care a durat doar 1 ora si 6 minute. Totusi, jucatoarea din Canada a atras din nou toate privirile prin costumatia ei speciala.

Bouchard a purtat o rochita neagra cu imprimeu floral, ceea ce rar vedem pe terenul de tenis. Aceasta a asortat tinutei niste adidasi lila si o sapca neagra.

Acelasi echipament il poarta Ajla Tomljanovic, adversara Simonei Halep din primul tur de la Roland Garros!

Eugenie Bouchard este recunoscuta pentru pozele sexy pe care le posteaza pe retelele sociale si este una dintre jucatoarele care, de-a lungul timpului, si-au atras foarte multi fani prin prisma aspectului fizic.

Jucatoarea din Canada are 25 de ani si se claseaza, in prezent, pe locul 77 in clasamentul WTA. Ea a ocupat locul 5 WTA in 2014.