Lovitura grea pentru Eugenie Bouchard: "Am decis sa ne despartim!" Jucatoarea din Canada a ramas fara antrenor

Eugenie Bouchard a decis sa ia o pauza de la tenis din cauza problemelor de sanatate.

Locul 77 in clasamentul WTA, Eugenie Bouchard a ramas fara antrenor! Michael Joyce, cel alaturi de care a avut rezultate bune la inceputul parteneriatului ce au readus-o pe sportiva din Canada in top 100 mondial, a anuntat pe Twitter ca s-a despartit de Bouchard.

"Genie si cu mine am decis de comun acord sa incheiem parteneriatul profesional in acest moment. Ii doresc tot binele" a scris Joyce pe pagina sa de Twitter. Joyce, 46 de ani, a fost antrenorul Mariei Sharapova intre 2004 si 2011, perioada in care rusoaica a castigat 3 titluri de Grand Slam. Ulterior, el le-a pregatit pentru perioade scurte pe Victoria Azarenka si Johanna Konta.

Eugenie Bouchard impresiona in 2014 cand reusea sa ajunga in semifinale la Australian Open si Roland Garros, dar si in finala la Wimbledon, ocupand locul 5 WTA la acel moment. Ulterior, ea a cazut in clasament si nu a mai reusit rezultate notabile. In prezent, ea a anuntat ca ia o pauza de la tenis din cauza unor probleme medicale.