Dinamo a dominat în totalitate prima parte jocului, dar a reușit să deschidă scorul abia în partea secundă, după ce Danny Armstrong a profitat de un ”cadou” oferit de defensiva celor de la Petrolul.



După câteva minute mai târziu, a venit rândul lui Devis Epassy să greșească. Gicu Grozav a profitat și a stabilit scorul final, 1-1. După meci, ”câinii” au mai primit și o veste proastă.



Maxime Sivis s-a accidentat în Dinamo - Petrolul



Maxime Sivis (27 de ani) a fost titular în acest meci, dar a rezistat doar o repriză din cauza unei accidentări. Pentru partea secundă, Kopic l-a trimis în joc pe Jordan Ikoko.



Se pare că titularul postului de fundaș dreapta de la Dinamo a suferit o întindere la coapsă, astfel că recuperarea sa va dura 1-2 săptămâni, scrie GSP.ro. Cel mai probabil, tot Ikoko va fi titular în flancul drept al apărării în meciul din următoarea etapă, pe care ”câinii” îl vor disputa la Constanța, cu Farul.



Francezul a prins 19 meciuri în acest sezon pentru Dinamo, în toate competițiile, reușind să și marcheze de două ori. Sivis nu este la prima accidentare din acest sezon: a lipsit și în august, pentru două meciuri, dar și în perioada octombrie-noiembrie, pentru alte patru meciuri.



Dinamo rămâne pe locul trei



În următoarea etapă, Dinamo va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Constanța pentru duelul cu Farul, în timp ce Petrolul va primi vizita ”vecinei de clasament” Unirea Slobozia.



”Câinii” vor rămâne pe locul trei la finele acestei runde. Au 45 de puncte și sunt la egalitate cu Rapid, care va juca pe teren propriu cu Universitatea Cluj în această etapă.

