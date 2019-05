Eugenie Bouchard, decizie RADICALA: "Nu mai aveti dreptul sa comentati" Imaginea care a starnit controverse. FOTO

Eugenie Bouchard si-a pus fanii in cap.

Bouchard e in continuare in vacanta si profita din plin. Ea isi petrece timpul la Miami, pe plajele americane, pe yacht-uri sau la Disneyland. Bouchard adora sa pozeze in costum de baie, iar ultima serie de poze postate pe Instagram i-a atras critici din partea fanilor. "Pozezi toata ziua in costum de baie in loc sa te antrenezi", a fost comentariul care a enervat-o pe Genie. Ea a oprit comentariile si a replicat. "Nu aveti dreptul sa comentati", a scris ea.

