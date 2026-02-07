În direct la Pro Arena și pe VOYO, în cadrul finalei Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a câștigat manșa întâi în doar jumătate de oră, semnând trei break-uri pe serviciul Emmei Răducanu (23 de ani, 30 WTA).

Fără soluții la retur, Emma Răducanu a primit încă o lovitură, în plan psihologic, chiar în momentul în care era cel mai vulnerabilă.

Sorana „Federer” Cîrstea: a doua oară când leagă trei ași, la Transylvania Open 2026

În startul setului secund, Sorana Cîrstea s-a hotărât că e timpul perfect pentru a contura al doilea șir de trei ași în turneu, spre mirarea totală a adversarei mai bine clasate în ierarhia mondială.

Încurajată de public, în clipele sensibile, Emma Răducanu a reușit să intre pe tabela de marcaj abia după opt game-uri, făcând un break la zero pe serva Soranei Cîrstea, demonstrând o revenire imediată, după umilința primită în game-ul șapte al finalei.

