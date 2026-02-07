VIDEO EXCLUSIV Sorana „Federerobot” Cîrstea: a servit trei ași consecutivi în finala Transylvania Open tocmai după 6-0 în primul set

Sorana „Federerobot” Cîrstea: a servit trei ași consecutivi în finala Transylvania Open tocmai după 6-0 în primul set Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pentru a doua oară la Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea a semnat performanța de a servi trei ași la rând.

În direct la Pro Arena și pe VOYO, în cadrul finalei Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a câștigat manșa întâi în doar jumătate de oră, semnând trei break-uri pe serviciul Emmei Răducanu (23 de ani, 30 WTA).

Fără soluții la retur, Emma Răducanu a primit încă o lovitură, în plan psihologic, chiar în momentul în care era cel mai vulnerabilă.

Sorana „Federer” Cîrstea: a doua oară când leagă trei ași, la Transylvania Open 2026

În startul setului secund, Sorana Cîrstea s-a hotărât că e timpul perfect pentru a contura al doilea șir de trei ași în turneu, spre mirarea totală a adversarei mai bine clasate în ierarhia mondială.

Încurajată de public, în clipele sensibile, Emma Răducanu a reușit să intre pe tabela de marcaj abia după opt game-uri, făcând un break la zero pe serva Soranei Cîrstea, demonstrând o revenire imediată, după umilința primită în game-ul șapte al finalei.

Sorana Cîrstea, neatinsă de emoții în prima jumătate de oră a finalei Openului Transilvaniei

Până la performanța lui Roger Federer, care a semnat patru ași consecutivi atât în meciuri cu Rafael Nadal, cât și cu Novak Djokovic, doi dintre cei mai buni returneri ai tenisului, Sorana Cîrstea mai are puțin, performanța de a reuși acest fel de prestații în finale de turneu WTA nefiind la îndemâna prea multor jucătoare, în WTA.

Dacă va reuși să își confirme avantajul procurat în primele patruzeci de minute ale jocului, Sorana Cîrsea va câștiga, în premieră, un turneu WTA organizat în România.

Ar fi al patrulea, în proba individuală, pentru Sorana Cîrstea, după Cleveland 2025 (WTA 250), Istanbul 2021 (WTA 500) și Tashkent 2008 (WTA 250).

