Emma Răducanu (locul 30 WTA, 23 de ani) s-a calificat în sferturile Transylvania Open, după ce a învins-o în două seturi pe Kaja Juvan (locul 97 WTA, 25), scor 7-5, 6-1.

Emma Răducanu, calificare de poveste în sferturile Transylvania Open

Partida memorabilă a sportivei britanice cu origini române a fost transmisă în exclusivitate de către Pro Arena și VOYO.

Răducanu a câștigat un meci în care a fost condusă cu 0-5 în primul set de către adversara ei slovenă. Ea și-a trecut în cont ulterior 11 game-uri consecutive, respectându-și astfel statutul de principală favorită a turneului din Ardeal.

Sferturile Transylvania Open

Emma Răducanu a avut nevoie de o oră și 36 de minute pentru a o învinge pe Kaja Juvan. În sferturi se va lupta cu poloneza Maja Chwalinska (146 WTA, 24 de ani).

Celelalte trei partide care se vor disputa în sferturile Transylvania Open, redate exclusiv pe VOYO și Pro Arena, sunt: Wang Xin – Oliynykova, Potapova – Cîrstea și Yuan – Snigur.