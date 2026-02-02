Favorita #1 a trecut de Greetje Minnen (locul 125 WTA), scor 6-0, 6-4, după o oră și 9 de minute de joc.



Emma Răducanu a făcut SHOW la Transylvania Openâ



Britanica a început în forță, cu o poftă de joc de zile mari. După trei break-uri consecutive, Emma și-a trecut în cont un „bagel” în primul set, cu două servicii reușite la zero.



În setul secund belgianca a ripostat, dar, cu toate că au existat niște ghemuri cu puncte disputate, nu a reușit să o învingă pe tânăra de 23 de ani.



După un break în ghemul #3, Emma Răducanu și-a ținut serviciul până la final și a trecut mai departe.



Răducanu se va duela în turul următor cu Kaja Juvan, jucătoare de tenis slovenă, care a trecut, scor 6-3, 6-4, de românca Elena Ruxandra Bertea, în primul tur.

