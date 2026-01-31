Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) a sosit la Cluj-Napoca, pentru a doua oară în primele șase ediții ale Openului Transilvaniei.
Fosta campioană a Openului American va începe competiția din Ardeal ca principală favorită la câștigarea trofeului.
Sportiva britanică este urmată de româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, în topul capilor de serie.
Repartizată în jumătatea superioară a tabloului principal, în urma tragerii la sorți, Emma Răducanu a avut mai mult noroc decât sportivele din țara noastră, care s-ar putea întâlni în meci direct, în semifinală.
În partea Emmei Răducanu de tablou, una dintre cele mai grele semifinale posibile ar fi împotriva Gabrielei Ruse.
În 2021, când a participat la prima ediție a Openului Transilvaniei, Emma Răducanu a fost eliminată de Marta Kostyuk, în faza sferturilor de finală, după ce le-a învins în primele două tururi pe Hercog Polona și Ana Bogdan.
Rafael Nadal, revenit la Australian Open pentru prima dată de când s-a retras
Sosit în Australia cu ocazia finalei Australian Open, Rafael Nadal (39 de ani) își va îndeplini datoria și față de Kia, un sponsor care l-a susținut în cea mai mare parte a carierei. În plus, producătorul sud-coreean de automobile sponsorizează turneul de mare șlem din Australia de un sfert de secol.
„Dacă trebuie să suțin pe cineva în finală, ar fi Carlos. Am o relație bună cu el, am jucat împreună la Jocurile Olimpice, am făcut amândoi parte din echipa Spaniei.
Dar dacă Novak va câștiga, voi fi bucuros și pentru el, într-un fel, pentru că ceea ce reușește e spectaculos,” a declarat Rafael Nadal, în Melbourne, notează Jose Moron, jurnalist Punto de break.
Finala Australian Open 2026, Carlos Alcaraz - Novak Djokovic se joacă duminică, 1 februarie, de la ora 10:30 și va fi transmisă live text pe www.sport.ro.