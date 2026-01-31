Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) a sosit la Cluj-Napoca, pentru a doua oară în primele șase ediții ale Openului Transilvaniei.

Fosta campioană a Openului American va începe competiția din Ardeal ca principală favorită la câștigarea trofeului.

Emma Răducanu, principală favorită la câștigarea turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca

Sportiva britanică este urmată de româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, în topul capilor de serie.

Repartizată în jumătatea superioară a tabloului principal, în urma tragerii la sorți, Emma Răducanu a avut mai mult noroc decât sportivele din țara noastră, care s-ar putea întâlni în meci direct, în semifinală.

În partea Emmei Răducanu de tablou, una dintre cele mai grele semifinale posibile ar fi împotriva Gabrielei Ruse.

În 2021, când a participat la prima ediție a Openului Transilvaniei, Emma Răducanu a fost eliminată de Marta Kostyuk, în faza sferturilor de finală, după ce le-a învins în primele două tururi pe Hercog Polona și Ana Bogdan.

