Marcu Czentye
Spectacol în Openul Transilvaniei, turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.

Jaqueline CristianTenis WTATransylvania OpenTransylvania Open 2026Sorana Cirsteaemma raducanu
Sorana Cîrstea

Primele trei favorite la câștigarea trofeului pus în joc în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, Emma Răducanu (30 WTA), Jaqueline Cristian (35 WTA) și Sorana Cîrstea (36 WTA) au trecut cu brio de runda inaugurală.

Dintre cele trei, doar prima rachetă a țării noastre a avut un meci de trei seturi, în prima ocazie de a juca tenis în fața publicului clujean, pe terenul central din Arena BT, în acest an.

Jaqueline Cristian, două puncte de pus în ramă, în primul tur, la Transylvania Open

Jaqueline Cristian (35 WTA) a stat pe teren două ore și douăzeci de minute în duelul cu Lucrezia Stefanini (140 WTA), dar a permis presiunii să scoată la iveală cel mai bun tenis de care este capabilă.

Sub condiții de presiune, Jaqueline Cristian a câștigat cel mai lung schimb de mingi al meciului, impresionându-și fanii din România.

Jaqueline Cristian, passing shot superb, în meciul cu Lucrezia Stefanini

Câteva minute mai târziu, Jaqueline Cristian a semnat un passing shot care a amintit de Carlos Alcaraz, noul campion al Openului Australiei.

Cu pumnul strâns și încântată de propriile momente inspirate de joc, Jaqueline Cristian le-a mulțumit clujenilor că „au împins-o” în optimile de finală, unde va juca la mai puțin de 20 de ore de la terminarea partidei din primul tur.

Sorana Cîrstea, „robot de servit ași,” la Cluj-Napoca

Nici Sorana Cîrstea nu s-a lăsat mai prejos. A doua jucătoare a țării a impresionat cu precădere la serviciu, în întâlnirea cu Rakhimova Kamilla.

Cîrstea a servit 14 ași, iar în game-ul patru al confruntării, a legat trei ași la rând cu o încredere extrem de rar întâlnită în circuitul WTA.

Emma Răducanu, defensivă de campioană de mare șlem

În aceeași rundă inaugurală, Emma Răducanu a surprins prin abilitățile sale defensive. Încolțită de Greet Minnen, sportiva britanică a fost capabilă să răspundă cu un passing shot, din alergare, care și-a găsit ținta și a făcut-o pe fosta câștigătoare de la US Open să își recapete și mai mult din încrederea în propriile forțe.

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Emma Răducanu joacă miercuri, de la ora 15:30, pentru a obține calificarea în sferturile Transylvania Open 2026.

Toate cele trei meciuri sunt în direct la Pro Arena și VOYO.

Jaqueline Cristian

