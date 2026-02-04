Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci

Primele trei favorite la câștigarea trofeului pus în joc în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, Emma Răducanu (30 WTA), Jaqueline Cristian (35 WTA) și Sorana Cîrstea (36 WTA) au trecut cu brio de runda inaugurală.

Dintre cele trei, doar prima rachetă a țării noastre a avut un meci de trei seturi, în prima ocazie de a juca tenis în fața publicului clujean, pe terenul central din Arena BT, în acest an.

Jaqueline Cristian, două puncte de pus în ramă, în primul tur, la Transylvania Open

Jaqueline Cristian (35 WTA) a stat pe teren două ore și douăzeci de minute în duelul cu Lucrezia Stefanini (140 WTA), dar a permis presiunii să scoată la iveală cel mai bun tenis de care este capabilă.

Sub condiții de presiune, Jaqueline Cristian a câștigat cel mai lung schimb de mingi al meciului, impresionându-și fanii din România.